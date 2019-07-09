Киев, , 10:18 — REGNUM

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизится к осени, спрогнозировал бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко 8 июля в эфире телеканала 112.ua.

«У Зеленского тает рейтинг, и это говорят политологи… Теперь я понимаю, почему очень умно его команда или он пошли на досрочные выборы. Потому что все говорят, что к осени, когда… навалятся проблемы экономики и все пойдут в школу и будут готовиться к зиме, мы увидим вот эту пропасть», — рассказал он.

Червоненко добавил, что не учитывал серьёзнейшие проблемы, вызванные возможным дефолтом «Укрзализнци» и прекращением транзита газа через территорию Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи зафиксировали начало снижения рейтинга партии Зеленского «Слуга народа». По последним данным, за неё готовы проголосовать 41,6% избирателей, при том, что ранее эта цифра достигала порядка 47%.

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