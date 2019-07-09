Калуга, , 10:10 — REGNUM

Выступление ведущего передачи «Постскриптум» грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габуния, который в непристойной форме высказался в адрес российского президента Владимира Путина и его покойных родителей, — показатель того, в какой информационной лжи живут граждане Грузии, считает бывший депутат Законодательного собрания Калужской области, политолог Сергея Кременёв. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Мы, россияне, часто удивляемся: откуда к нам у грузин столько ненависти и злобы?! И вот, всё встало на свои места. Новая телевизионная провокация — явно показатель того, в какой информационной лжи живут грузины. В таких условиях у Грузии с России невозможен диалог. Ведь Габуния и иже с ним своим недостойным для грузин поведением фактически отняли у соплеменников не только работу, деньги, но и будущее», — считает Кременёв.

По мнению политолога из Калужской области, те, кто стоит за нынешней провокацией, добиваются, чтобы восстановление добрососедских российско-грузинских отношений стало невозможным.

Эксперт напоминает, что Грузия, как единое государство фактически сформировалась именно благодаря Российской Империи, а затем и Советскому Союзу, но после распада СССР «местечковый национализм неуклонно ведёт к распаду Грузии, как целостной страны».

"После распада СССР Грузия с явно выраженной антироссийской политикой повела себя, как недостойная наследница памяти своих славных предков», — считает Кременёв.

Напомним, ведущий грузинской телекомпании «Рустави-2» Георгий Габуния в прямом эфире на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину с грязными оскорблениями.