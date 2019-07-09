Владивосток, , 10:20 — REGNUM

Последние июньские и июльские события в Грузии, в том числе, грязный инцидент с высказыванием грузинского журналиста Георгия Габуния в эфире «Рустави 2», являются звеньями одной цепи по дестабилизации ситуации в стране и совершению очередного государственного переворота, высказал мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM ведущий политолог, директор Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий Коломейцев.

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«Слабо верится, что грузинский телеведущий, не первый год работающий в прямом эфире, допустил матерные оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, лишь находясь под некими впечатлениями от так называемой «российской агрессии». Дело здесь даже не столько в оппозиционности конкретного канала «Рустави 2» и его сотрудника. Мне представляется, что последние события в Грузии являются звеньями одной цепи по дестабилизации ситуации в стране и совершению очередного государственного переворота», — уверен эксперт.

Политолог считает, что выходка журналиста, это способ оценить («нащупать») степень ненависти грузин к России. Если бы уровень русофобии в стране достигал максимальных значений, вряд ли обычные граждане однозначно назвали бы выходку журналиста «позором для Грузии».

Юрий Коломейцев «Можно было ожидать «общественного оправдывания» журналиста, однако этого, к счастью, не произошло. Не секрет, что в последние месяцы борьба между действующей властью и сторонниками Саакашвили вновь обострилась. Единственным действенным козырем последних является реализация антироссийских настроений в Грузии. Думаю, что оппозиционные силы сейчас пытаются понять, как правильно использовать этот «ресурс». Уже известно, что грузинского журналиста не будут увольнять, а лишь отстранят от работы на два месяца. Думаю, если бы эта выходка полностью была бы его делом, руководство не только «Рустави 2», но и любого другого телеканала поспешило бы с ним расстаться».

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Как сообщало ИА REGNUM, на грузинском телеканале «Рустави 2» ведущий зачитал оскорбительное обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В российском обществе осудили выпад журналиста. Депутаты Госдумы намерены обсудить проект заявления по ситуации в Грузии.

Простые люди в Грузии негодуют и высказывают желание «разнести телекомпанию».