Берлин, , 10:14 — REGNUM

82-летний германский политик Эгон Кренц написал новую книгу, призывающую к тесному сотрудничеству Германии с Россией, передает канал n-tv.

Книга под названием «Мы и русские» будет официально презентована в Берлине 11 июля. В ней автор характеризует современную политику ФРГ как «русофобскую» и предлагает от нее отказаться.

Эгон Кренц был последним генеральным секретарем Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) ГДР. В 1997 году он был осужден за причастность к гибели людей у Берлинской стены и провел в тюрьме четыре года, где написал книгу «Тюремные записки». Кренц остался верен коммунистическим убеждениям.