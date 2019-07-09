Пекин, , 09:53 — REGNUM

Китайская сеть скоростных железных дорог переживает взрывные темпы развития, что дает другим странам наглядную модель развития, говорится в докладе Всемирного банка, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

По мнению финансовой организации, ключевыми факторами роста и развития китайское сети скоростных дорог стал всесторонний долгосрочный план, а также стандартизация проектирования и процедур.

Китайский среднесрочный и долгосрочный планы развития железных дорог простроены на 15 лет вперед, что создает очень четкую рамку для развития всей железнодорожной системы страны, утверждают эксперты.

При этом, стоимость строительства скоростных железных дорог в Китае составляет в среднем всего две трети от оной в других странах, приводя средние данные о затратах в промежутке от 17 до 21 млн долларов США за один километр.

На конец 2018 года запущенная в эксплуатацию сеть железных дорог доросла до 131 тыс. км, что впятеро больше, чем в 1949 году. В то же время протяженность скоростных железных дорог превысила 29 тыс. км или 60% от общемировой протяженности.