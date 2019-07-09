Пекин, , 09:38 — REGNUM

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Шарля Мишеля в связи с его избранием на пост главы Евросовета, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

В своей поздравительной телеграмме Си отметил, что развитие отношений между Китаем и Евросоюзом на данный момент находятся на подъеме. Стороны имеют постоянные контакты на всех уровнях, а прагматическое сотрудничество приносит свои плоды.

Си также заявил, что готов вместе с Мишелем внести новый вклад в развитие отношений Китай — ЕС во имя совместного и всеобщего блага, а также стабильности в мире.

Отметим, что ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян также поздравил Мишеля с избранием на пост главы Совета Европы. Он выразил надежду на дальнейшее развитие всестороннего стратегического сотрудничества, которое должно выйти на новый уровень. Напомним также, что ранее Шарль Мишель являлся премьер-министром Бельгии