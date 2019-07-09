Киев, , 09:39 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости перезагрузки антикоррупционной системы страны, сообщило 8 июля информационное агентство УНИАН.

Заявление прозвучало в Киеве во время встречи с главами Европейского совета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером.

«Нам нужно перезагрузить всю антикоррупционную систему, в том числе работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции», — сказал Зеленский.

Он также выразил надежду, что коррупцию на Украине удастся подавить после избрания нового состава Верховной рады.

Президент Украины подчеркнул, что у него есть политическая воля разобраться с коррупцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вскоре будет просить у Евросоюза не деньги, а выдачи беглых коррупционеров.

Читайте также: Зеленский — Брюсселю: Киев будет просить экстрадиции топ-коррупционеров