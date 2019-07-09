Тбилиси, , 09:27 — REGNUM

Два митинга — против пропаганды ЛГБТ-сообщества и за отставку министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии — одновременно прошли ночью 9 июля возле здания парламента страны в центре Тбилиси. Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Манифестанты стали собираться для участия в акциях вечером 8 июля. Между двумя группами находился полицейский кордон. Противники сексуальных меньшинств вели себя агрессивно по отношению к тем, кто требовал отправить в отставку главу МВД.

Утром 9 июля обе акции завершились, хотя у здания парламента остаются отдельные группы протестующих. Транспорт свободно движется в центральном районе города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тбилиси участники гей-парада потребовали отставки главы МВД Гахарии, который, по их мнению, не обеспечивает их защиту.

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