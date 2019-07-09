Каракас, , 09:26 — REGNUM

Китай и Венесуэла завершают празднование 45-й годовщины заключения двусторонних дипломатических отношений культурными мероприятиями, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

Министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас и заместитель Министерства иностранных дел страны Рубен Дарио Молина приняли участие в мероприятии вместе с послом Китая в Венесуэле Ли Баожуном, а также другими представителями китайского посольства.

По словам Вильегаса, 45-я годовщина заключения дипломатических отношений между странами «должна стать отправной точкой» для наращивания сотрудничества. По словам Ли, отношения Китая и Венесуэлы находятся на историческом пике.

«Китай, как и всегда настроен на мирное развитие и намерен вместе с Венесуэлой защищать глобальное равенство и справедливость, а также продвигать солидарность наряду с сотрудничеством с развивающимися странами», — заяил Ли.

Во время мероприятия прошло выступление Венесуэльского традиционного национального оркестра, китайские народные танцы, а также чтение стихотворений выдающихся поэтов Китая и Венесуэлы.