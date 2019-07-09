Каракас, 9 июля 2019, 09:26 — REGNUM
Китай и Венесуэла завершают празднование 45-й годовщины заключения двусторонних дипломатических отношений культурными мероприятиями, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.
Министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас и заместитель Министерства иностранных дел страны Рубен Дарио Молина приняли участие в мероприятии вместе с послом Китая в Венесуэле Ли Баожуном, а также другими представителями китайского посольства.
По словам Вильегаса, 45-я годовщина заключения дипломатических отношений между странами «должна стать отправной точкой» для наращивания сотрудничества. По словам Ли, отношения Китая и Венесуэлы находятся на историческом пике.
Во время мероприятия прошло выступление Венесуэльского традиционного национального оркестра, китайские народные танцы, а также чтение стихотворений выдающихся поэтов Китая и Венесуэлы.