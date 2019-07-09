Вашингтон, 9 июля 2019, 09:20 — REGNUM
Украина будет закупать современное оружие, которое стоит на вооружении армии США, заявил 8 июля посол Украины в США Валерий Чалый в комментарии «Голосу Америки».
По его словам, работа над возможностью поставок современного оружия из США на Украину идёт уже давно. В итоге в американское законодательство были внесены необходимые поправки.
«То, что мы переходим на возможность закупок вооружений, говорит о доверии, которого, откровенно говоря, в 2014 году еще не было», — рассказал Чалый.
От отметил, что благодаря правительственным соглашениям, Украина сможет приобретать самое современное оружие, которого нет у ВСУ.
«Это новый уровень взаимодействия. Я не буду говорить о спецификации или о типах. Мы доказали, что мы партнёры, которые способны хранить тайны», — подчеркнул посол.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее временного поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал, что Украина впервые направила в США запрос на покупку военного оборудования.
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