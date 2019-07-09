Тегеран, , 09:09 — REGNUM

Власти Ирана не оставят без ответа инцидент с нефтяным танкером, который был задержан у берегов Пиренейского полуострова. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери, передает 9 июля агентство Tasnim.

Ответ на задержание танкера Grace 1 последует «в нужном месте и в нужное время», подчеркнул Багери. Он добавил, что в условиях, когда «враги» пытаются запугать Иран, на вооруженных силах страны лежит ответственность за безопасность и сохранение мощи государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля танкер Grace 1, шедший под флагом Панамы, был задержан в Гибралтаре. Власти британской заморской территории заподозрили корабль в доставке иранской нефти в Сирию в нарушение санкций. В МИД Ирана инцидент назвали «актом пиратства».

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