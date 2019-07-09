Магас, , 08:51 — REGNUM

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил своего предшественника на этом посту Юнус-Бека Евкурова с назначением на должность заместителя министра обороны Российской Федерации.

В опубликованном 8 июля на официальном сайте руководителя субъекта поздравлении отмечается, что новое назначение — результат доверия президента РФ Владимира Путина, которым заслуженно пользуется Евкуров. Калиматов выразил уверенность, что боевой генерал обязательно оправдает его своей безупречной службой.

«Уверен, блестящий профессиональный опыт, полученный им в годы воинской службы и во время руководства Республикой Ингушетия, поможет ему в решении новых больших задач на этом посту. Верный долгу и Отечеству, он с честью оправдает оказанное ему доверие!» — подчеркнул Калиматов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля президент РФ подписал указ о назначении бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны. Этим же указом Евкурову присвоено звание генерал-лейтенанта.