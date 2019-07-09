Улан-Удэ, , 08:52 — REGNUM

В Бурятии с 11 по 15 июля 2019 года закроют пункт пропуска «Монды» на границе с Монголией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на Пограничное управление по Бурятии ФСБ России.

«В соответствии со ст.15 Соглашения между Правительством РФ и Правительством Монголии о пограничных пунктах пропуска и упрощенном сообщении через российско-монгольскую государственную границу от 10 августа 1994 года, пропуск лиц и транспортных средств в автомобильном пункте пропуска «Монды» с 11 по 15 июля 2019 года осуществляться не будет», — говорится в сообщении управления.

Причиной закрытия стало проведение на территории Монголии национального праздника «Наадам» и годовщины независимости Монголии. Работа пункта пропуска «Монды» возобновится 16 июля 2019 года.

Между тем основной автомобильный пограничный переход в Кяхте и железнодорожный в Наушках продолжат работу.

Напомним, проводящийся ежегодно летом национальный монгольский праздник Наадам включает в себя спортивные состязания, культурные мероприятия и прочее. При этом он неизменно привлекает большое количество туристов, в том числе из России.

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