Анкара, , 08:45 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Эрдоган вылетел в столицу Боснии и Герцеговины, город Сараево, для участия в саммите организации «Процесс сотрудничества Юго-Восточной Европы», об этом 9 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Вместе с главой государства для участия на форуме поедут его супруга Эмине Эрдоган, министр обороны Турции Хулуси Акар, а также другие высокопоставленные члены правительства страны.

Эрдоган проведет встречу с рядом лидеров стран-участниц саммита, стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Также на повестке дня будут вопросы, связанные с миротворческой миссией в Боснии и Герцеговине.

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