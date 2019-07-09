Стокгольм, , 08:37 — REGNUM

Окружной суд Стокгольма подтвердил право молдавского бизнесмена Анатолия Стати на обременение в отношении государственного имущества Казахстана в Швеции. Об этом 9 июля сообщает издание Informburo со ссылкой на компанию Ascom Group.

Отмечается, что замороженные активы — это доходы от владения акциями в нескольких шведских листинговых компаниях, которые принадлежат Казахстану и являются частью сберегательного портфеля Национального фонда.

Около $84 млн в качестве удержанных средств хранятся на счету шведского судоисполнителя. Окружной суд Стокгольма отклонил апелляцию Казахстана на снятие обременения с активов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев заявил, что Казахстан не может отказаться от судебных разбирательств по делу молдавского бизнесмена Анатолия Стати, так как арестованные средства принадлежат будущим поколениям.

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