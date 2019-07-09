Багдад, , 08:34 — REGNUM

Курдский депутат иракского парламента Шерван Дупиррдани заявил, что условия содержания заключенных в тюрьмах провинции Ниневия гораздо хуже, чем это рассказывают правозащитники, об этом 8 июля сообщает Kurdistan.ru.

По данным Human Rights Watch в трех тюрьмах Ниневии, способных вместить 2 тыс. 500 заключенных, в настоящее время находятся 4 тыс. 500 человек. Однако Дупиррдани утверждает, что здесь пребывают порядка 6 тыс. заключенных, среди них женщины и дети.

Напомним, в настоящее время указанные пенитенциарные учреждения используются для содержания подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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