Хабаровск, , 08:47 — REGNUM

Реакция граждан Грузии на безобразный инцидент в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» как нельзя лучше показывает, что время постсоветских крикунов, таких горлопанов-популистов, как Георгий Габуния, подходит к концу. Люди, которых объединяла по-настоящему великая держава, которые помнят о том, как они жили, как они гордились той, великой, страной, не хотят мириться с тем, что в их республиках верх пытаются взять проходимцы, для которых не существует ничего святого. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов, комментируя выходку ведущего «Рустави 2».

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«Интересно совсем не то, что некий журналист Габуния матерился и хамил в прямом эфире, не то, что он позволил себе оскорбить российского президента и его родителей. Это как раз не интересно — хам вообще не может быть интересен. А вот реакция граждан Грузии — вот это интересно. Граждане — возмутились. Мы все наблюдали это в прямом эфире, мы все видели, как огромная толпа собралась у здания телеканала, как люди требовали закрыть этот телеканал. Что произошло? Грузины — это аристократы Кавказа, если можно так выразиться. Для этого народа в принципе не приемлемо подобное поведение — публичный подзаборный мат, а уж тем более — оскорбления в адрес родителей, не важно, родители ли это президента России или чьи-то ещё. Людей, пришедших на площадь, требовавших закрыть телеканал, наказать зарвавшегося журналиста, душил гнев, и они этого не скрывали, от того, что теперь весь мир будет думать, что все грузины — такие. И это была не политическая акция — это был самый настоящий народный протест, возникший спонтанно, но зревший, я думаю, давно. Потому, что, повторю, подобное неприемлемо для этого народа. Это — главный посыл, а не возможные экономические потери, хотя и они тоже важны. Когда были закрыты полёты в Грузию из РФ, владельцы грузинских отелей организовали бесплатные автобусы до аэропортов соседних стран, чтобы привести туристов из России. И это тоже — не только про экономику. Потому что, если бы у грузин действительно была какая-то неприязнь к россиянам, никаких автобусов не было бы. Мы долгие годы жили в одной стране. И понимание того, что именно тогда мы все и были по-настоящему великим народом, перевесит рано или поздно любую пропаганду», — убежден Даниил Ермилов.

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Даниил Ермилов «Реакция грузин, которые вышли на площадь и требовали наказания для хама Габунии — нормальный процесс, дальше будет больше, я в этом уверен. Антисоветская, антироссийская пропаганда перестаёт работать, люди не хотят жить в ненависти с соседями, людей, нормальных людей, оскорбляют такие вещи. И таких людей очень много. Когда народ вот так выходит на площадь и говорит правительству, что оно заигралось, что в их стране не место подобным телеканалам — это и есть нормальная, самая настоящая демократия. И правительство вынуждено слушать народ. Я уверен, что никакая пропаганда не разрушит дружбы наших народов. И для большинства россиян, и для большинства грузин Габуния — не показатель, он просто досадное недоразумение, ровно по старой русской поговорке про семью, в которой, как известно, не без урода».

Как сообщало ИА REGNUM, нецензурные оскорбления в адрес президента России Владимира Путина вызвали волну митингов в Тбилиси. Граждане были возмущены поведением журналиста. Они говорили, что можно не соглашаться с политикой Москвы, но никому не позволено оскорблять в прямом эфире президента.