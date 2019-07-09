Пхеньян, , 08:21 — REGNUM

В Северной Корее выпустили марки, посвященные встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая прошла во Владивостоке в апреле 2019 года. Об этом сообщает посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/RusEmbDPRK/photos/a.287010804806049/1071852349655220/

«Здесь выпущены две марки, посвящённые недавнему визиту председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына в нашу страну и его встрече с президентом Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с первым визитом в Россию. На следующий день во Владивостоке он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил перспективы отношений между странами. По итогам встречи российский лидер заявил, что стороны остались довольны переговорами.

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