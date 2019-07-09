Киев, , 08:22 — REGNUM

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков будет публично выступать по-русски, пока Украина не «вернёт» себе Донбасс и Крым. Об этом он заявил 8 июля в эфире телеканала «1+1».

Таким образом, Разумков намерен продемонстрировать, что его права, как русскоговорящего, не нуждаются в защите.

«Я во время эфиров буду использовать русский язык — чтобы никто не захотел прийти и меня тут защищать. У меня всё неплохо, как у человека, который говорит на русском языке», — рассказал он.

Разумков подчеркнул необходимость развития украинского языка, отметив, что предыдущая власть предпринимала неэффективные меры по его популяризации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине не существует языковой проблемы. Он также добавил, что если ДНР и ЛНР вернутся в состав Украины, то, возможно, жителям этих регионов разрешат заполнять документы на русском языке.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в первой половине 2014 года по итогам референдума, после того как в Киеве произошёл государственный переворот. За воссоединение Крыма с Россией проголосовали более 90% участников референдума.