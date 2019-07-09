Доха, 9 июля 2019, 08:15 — REGNUM
В результате переговоров между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством Афганистана стороны согласились сократить число жертв среди мирного населения до нуля, об этом 9 июля сообщает Al Jazeera.
Очередной раунд мирных переговоров проходит в столице Катара, городе Доха. Власти Афганистана и террористы провели здесь два дня.
Напомним, внутренний конфликт в Афганистане продолжается на протяжении нескольких десятилетий. Неспособность США справиться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынудила Вашингтон сесть с ними за стол переговоров.
Читайте ранее в этом сюжете: В Катаре проходит форум по Афганистану