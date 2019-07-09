Доха, , 08:15 — REGNUM

В результате переговоров между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством Афганистана стороны согласились сократить число жертв среди мирного населения до нуля, об этом 9 июля сообщает Al Jazeera.

Очередной раунд мирных переговоров проходит в столице Катара, городе Доха. Власти Афганистана и террористы провели здесь два дня.

«Мы стремимся к уважению и защите достоинства людей, их жизней и имущества, поэтому постараемся минимизировать жертвы среди мирного населения» , — говорится в совместном заявлении сторон конфликта.

Напомним, внутренний конфликт в Афганистане продолжается на протяжении нескольких десятилетий. Неспособность США справиться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынудила Вашингтон сесть с ними за стол переговоров.

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