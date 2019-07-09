Эрбиль, Ирак, , 08:06 — REGNUM

Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани направил в законодательный орган список лиц, претендующих на должности министров в новом кабинете, об этом 8 июля сообщает Kurdistan.ru.

Завтра, 10 июля, парламент автономии должен будет проголосовать за представленный список, если парламентарии его одобрят, состоится торжественная церемония присяги.

В настоящее время согласованы кандидатуры всех министров, за исключением министра природных ресурсов.

Напомним, парламентские выборы в Иракском Курдистане прошли в мае 2019 года, однако для формирования правительства автономии, крупнейшей партии региона Демократической партии Курдистана, необходимо было заручиться поддержкой оппозиции, в первую очередь Патриотическим союзом Курдистана.

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