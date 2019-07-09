Киев, , 07:48 — REGNUM

Глава правительства Украины Владимир Гройсман считает, что скандал с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе — это интриги бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом Гройсман заявил 8 июля в эфире телеканала ICTV.

По словам политика, Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС по техническим причинам и лишь потому, что Гройсман об этом не знал.

«Я принял бы меры, чтобы урегулировать эту проблему, если бы я о ней знал. Вместо этого вице-премьер-министр идет и устраивает скандал прямо на входе в Мариинский дворец. Как только она устраивает скандал, рядом случайно оказываются две камеры — «5 канала» и канала «Прямой» (каналы, подконтрольные Порошенко — ИА REGNUM )», — рассказал глава правительства Украины.

Он отметил, что сам узнал о скандале из интернета.

«Автора этого скандала я знаю. Это Пётр Алексеевич Порошенко, к огромному сожалению. Я с подобными шагами уже встречался. И все 2,5 года на должности премьер-министра время от времени такие подковёрные, грязные, мелкие интриги направлялись в мой адрес», — отметил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС, который открылся в Киеве.

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Чиновника около 40 минут искали в списках гостей, а затем отказались пускать на мероприятие. Климпуш-Цинцадзе заявила прессе, что её могли исключить из списков по распоряжению Гройсмана. Эксперты отмечают, что конфликт главы правительства и профильного вице-премьер-министра обусловлен тем, что Климпуш-Цинцадзе идёт на выборы в Раду под десятым номером в списке партии Порошенко «Европейская солидарность».