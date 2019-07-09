Москва, , 07:41 — REGNUM

Президент России Владимир Путин дал американскому режиссёру Оливеру Стоуну интервью, в котором рассказал об отношении к политике украинских властей. Беседа вошла в фильм Стоуна «В борьбе за Украину», говорится в сообщении Первого канала.

Путин, в частности, назвал инцидент в Керченском проливе провокацией бывшего президента Украины Петра Порошенко, который собирался обострить обстановку в стране перед выборами. Порошенко, по его словам, хотел любой ценой удержать власть.

«И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы», — отметил российский лидер.

Фильм Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» будет показан телеканалом «Россия 1» 19 июля в 21:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года три украинских военных корабля были задержаны в Керченском проливе за нарушение российской границы. Экипаж кораблей остается под арестом на территории России.

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