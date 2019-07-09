Париж, , 07:23 — REGNUM

Советник президента Франции Эммануэль Бонн отправится 9 июля в Тегеран (Иран), чтобы встретиться с иранскими властями, сообщает Le Figaro.

«Эммануэль Бонн едет в Тегеран. Жест, который должен быть сделан непосредственно до 15 июля», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон без дальнейших подробностей, после того как Тегеран объявил о производстве обогащенного урана. Не менее 4,5% сверх предела, разрешенного соглашением 2015 года по ядерной программе Ирана.

Ранее президент Франции объявил, что хочет изучить условия возобновления диалога со всеми сторонами до 15 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран начал обогащать уран до степени, превышающей разрешенную соглашением, достигнутым в 2015 году с основными державами. Европейский союз (ЕС) со своей стороны настоятельно призвал Иран решительно прекратить свою деятельность.

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