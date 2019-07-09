Киев, , 05:51 — REGNUM

Выстрелом в живот ранена сотрудница отдела кадров ВСУ, сообщает офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранил женщину глава отдела кадров, когда у него появилась информация о том, что она шпионила в пользу ЛНР. По его сведениям, она передавала Народной милиции ЛНР данные по штатной численности 54-й бригады ВСУ на протяжении десяти месяцев.

Решив наказать женщину, кадровик выстрелил ей в живот, после чего она была госпитализирована с ранением брюшной полости в больницу города Краматорска.

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