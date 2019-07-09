Екатеринбург, , 05:48 — REGNUM

В Екатеринбурге рабочие срочно благоустроили площадку возле одного из корпусов Уральского федерального университета. Они переложили асфальт и установили большие цветочные клумбы, сообщают очевидцы.

По некоторым данным, именно здесь Владимир Путин встретится со студентами, преподавателями и сотрудниками вуза. Он приедет в Екатеринбург 9 июля. Также его ожидают на международной промышленной выставке ИННОПРОМ и на Глобальном саммите по производству и индустриализации.

Отметим, предстоящий визит Путина в этот вуз не первый. В 2003 году президент Российской Федерации встречался здесь с канцлером Германии Герхардом Шрёдером. Тогда здание было учебным корпусом Уральского государственного университета (УрГУ).