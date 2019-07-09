Вашингтон, , 04:02 — REGNUM

Глава минюста США Уильям Барр готов поддержать экс-спецпрокурора Роберта Мюллера, проводившего расследование по делу о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы, если тот откажется давать показания на открытом заседании комитетов в Палате представителей Конгресса США. Об этом Барр заявил в интервью агентству Associated Press.

«Не думаю, что Мюллер должен терпеть такое отношение и подвергать себя этому, если он этого не желает», — заявил он.

Барр подчеркнул, что его ведомство готово поддержать Мюллера, если тот откажется от выступления в Конгрессе США. По его мнению, представители Демпартии пытаются добиться полного публичного оглашения итогового доклада по делу о «российском вмешательстве».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня стало известно, что экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер выступит в американском Конгрессе 17 июля. Он согласился дать показания на заседаниях комитетов палаты представителей Конгресса США по судопроизводству и разведке.

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