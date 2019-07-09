Вашингтон, , 02:43 — REGNUM

Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, а также другого оборудования на сумму более $2 млрд. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.

Сообщается, что с просьбой о поставках вооружений к Соединенным Штатам обратился офис экономического и культурного представителя Тайваня в США. Он попросил США о продаже 108 танков M1A2T Abrams, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 16 тягачей, а также более 300 пулеметов. Кроме того, Тайвань запросил поставить боеприпасы и оборудование для техники.

Как отмечает агентство, Госдеп США одобрил продажу более 250 комплектов ПЗРК Stinger. По мнению представителей Пентагона, эта сделка не изменит военный баланс в регионе.