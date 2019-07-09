Москва, , 02:17 — REGNUM

Обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому по поводу угроз российским журналистам из-за телемоста с телеканалом NewsOne опубликовал российский телеведущий Андрей Малахов в Instagram.

Обращаясь к Зеленскому, Малахов заявил:

«Вы должны сделать всё возможное, чтобы слуги народа — журналисты, четвёртая власть, а также члены их семей не пострадали».

https://www.instagram.com/p/BzqXHgNnBts/

Напомним, 8 июля стало известно, что телемост «Надо поговорить» между украинским NewsOne и «Россией 1», намеченный на 12 июля, отменён по инициативе украинской стороны из-за угроз в адрес журналистов.

Угрозы поступили и в адрес сотрудников телеканала «Россия 1». Телемост должны были вести Малахов и Мария Ситтель.

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