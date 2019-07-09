Москва, , 01:59 — REGNUM

Запись телефонного разговора с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым, который они вели от имени экс-президента Украины Петра Порошенко, опубликовали российские пранкеры Вован и Лексус 8 июля на YouTube.

Представившись Порошенко, пранкеры убедили Заева в том, что обнаружены данные, свидетельствующие о родстве украинцев и древних шумеров, а также с Александром Македонским.

«Наши учёные уже установили моё родство с ним, поэтому теперь я могу именоваться не иначе как Питер Македонский», — заявил мнимый Порошенко.

Македонский премьер-министр, как утверждают пранкеры, сказал, что читал об этом «открытии». Приводятся три телефонные разговора: первый произошёл в августе прошлого года, два последующих — в 2019 г.: в январе и в конце апреля.

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