Иерусалим, , 01:40 — REGNUM

Военнослужащие армии Израиля обнаружили под границей с сектором Газа тайный туннель, сообщает пресс-служба израильской армии.

Предполагается, что туннель был построен палестинскими боевиками. Это сооружение израильские военнослужащие обнаружили в ходе работ по возведению подземного барьера безопасности на границе. Отмечается, что барьер строится именно для предотвращения постройки тоннелей через границу между Израилем и сектором Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным комитета по делам мучеников сектора Газа, с начала 2019 года по вине военнослужащих армии Израиля погибли 82 палестинца, среди которых — 9 женщин и 17 детей. Отмечается, что 57 палестинцев погибли в секторе Газа.

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