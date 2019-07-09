Киев, , 01:35 — REGNUM

Циничной ложью назвал владелец телеканала NewsOne Тарас Козак заявление украинского генпрокурора Юрия Луценко о связи телеканала с российским ПАО «Промсвязьбанк». Заявление Козака опубликовано на сайте телеканала.

По словам Козака, он владеет всеми акциями телеканала и является его единственным собственником. Как он утверждает, ложно и обвинение в причастности NewsOne к террористической деятельности.

Хозяин NewsOne обвинил Луценко в том, что тот пытается подвести телеканал под санкции и добиться его закрытия.

«Таким образом, я рассматриваю юридическую ерунду от Юрия Луценко, по которому в Верховную раду Украины внесено представление об увольнении с должности генерального прокурора Украины, как дешёвый пиар и попытки удержаться на должности, а также отвлечь внимание от своей провальной и бестолковой работы в течение нескольких последних лет», — добавил Козак.

Напомним, 12 июля планировался телемост между Россией и Украиной, который должен был транслироваться NewsOne и «Россия 1». Из-за угроз в адрес руководства канала 8 июля было решено отменить телемост.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля Луценко объявил о возбуждении уголовного дела о покушении на совершение госизмены. В госизмене обвиняются организаторы телемоста с «подсанкционным» каналом «Россия 1».

По словам Луценко, фактический собственник украинского телеканала — кипрская компания, которая, в свою очередь, является соучредителем другой кипрской фирмы — совладельца «Промсвязьбанка».

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