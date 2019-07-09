Кишинёв, , 00:43 — REGNUM

Премьер-министр Молдавии Майя Санду и вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе, а также министр просвещения Лилиана Николаеску-Онофрей сложили 8 июля депутатские мандаты в связи с невозможностью совмещать обе должности. Как передает ИА REGNUM, теперь по трем одномандатным округам, по которым были избраны эти трое депутатов, пройдут довыборы.

Парламент Молдавии (cc) Max0697

Речь идет о двух округах в Кишиневе и западноевропейском округе, в котором победила Санду. Со сложением депутатских мандатов тремя избранниками в составе правящей коалиции остались 58 депутатов. Всего в молдавском парламенте 101 парламентарий.

По молдавскому законодательству, у депутата, назначенного на должность в правительстве, есть 30 дней, чтобы определиться, на какой из двух должностей он намерен работать.