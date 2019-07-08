Вашингтон, , 23:41 — REGNUM

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти в настоящее время лишь только начинают разворачивать свои санкции против Исламской Республики Иран и впереди будут новые более жесткие рестрикции.

«И мы только начинаем… Цель президента — заключить путём переговоров новую сделку, которая будет отвечать всем интересам Соединённых Штатов», — сказал Болтон.

Он также назвал Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, который был выработан и подписан во времена Барака Обамы — худшим дипломатическим фиаско американской истории.

Напомним, что придя к власти президент США Дональд Трамп кардинально изменил американскую политику в отношении Ирана. Он разорвал соглашение по иранской ядерной программе, которое было заключено при его предшественнике Обаме и восстановил жесткий режим американских санкций.

Ирану ничего не оставалось как также перестать соблюдать положения ядерной сделки. Кроме того Тегеран заявил, что путем ультиматумов и давления от него не добиться никаких уступок.