Хмеймим, Сирия, , 23:39 — REGNUM

За истекшие сутки на территории сирийских провинций Хама и Латакия семь населённых пунктов попали под обстрел незаконных вооружённых формирований, сообщил 8 июля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

В частности, боевики обстреляли пять поселений в провинции Хама и два населённых пункта в провинции Латакия.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Эль-Джаммасия, Кафер-Нбуда, Джалама, Эль-Хуаш, Каъат-Эль-Мудик провинции Хама, а также населенных пунктов Кара-Галия и Мамухия провинции Латакия», — сказал Алексей Бакин.

Напомним, незаконные вооружённые формирования, действующие в этих районах Сирии, не заявляли о своём выходе из соглашения о прекращении огня.

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