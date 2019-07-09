9 июля 2019 | Время чтения 6 мин

Публикация анонимного Telegram-канала об опасной свалке на заповедных землях Валдайского национального парка в Новгородской области рядом с президентской резиденцией так встревожила новгородские власти, что заместитель председателя правительства региона Тимофей Гусев прервал отпуск, чтобы всё опровергнуть журналистам. Но вопросы остались.

Ольга Ларина, , 10:24 — REGNUM

Опасная свалка

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщения о том, что на заповедных землях Национального парка «Валдайский» в Новгородской области, в непосредственной близости от резиденции президента, тлеет опасная свалка и назревает чуть ли не экоцид, появились в Тelegram-канале «Зелёный змий» 5 июля. Со ссылкой на письмо и.о. начальника департамента Росприродзора по Северо-Западному федеральному округу Евгения Золотова губернатору Новгородской области Андрею Никитину сообщалось, что полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО), расположенный близ посёлка Выскодно в Валдайском районе Новгородской области, может загореться в засуху и угрожает здоровью людей, животных и растений, так как собственник полигона не принимает мер для изоляции отходов. Речь в письме шла и об арендаторе полигона — это ОАО «Предприятие коммунального хозяйства» (ОАО «ПКХ»). Учредителем предприятия, согласно ЕГРЮЛ, является Королев Владимир Евгеньевич — его ФИО полностью совпадает с ФИО бывшего главы Валдайского района (1998−2005 гг.), министра природных ресурсов, лесного хозяйства, недропользования и экологии Новгородской области Владимира Королева. Генеральным директором предприятия является Королев Олег Владимирович — его данные полностью совпадают с данными сына министра.

Владимир Королёв Duma.novreg.ru

В новгородском правительстве уже в понедельник, 8 июля, выступили с опровержениями. Ситуацию разъяснял журналистам заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев, который ради этой встречи даже прервал отпуск.

Национальный парк «вокруг помойки»

По существу вопроса зампред новгородского правительства Гусев высказался коротко, отметив, что полигон ТБО (теперь — ТКО, твёрдых коммунальных отходов) на Валдае неподнадзорен ни региональному минприроды, ни правительству Новгородской области, так как является «объектом федерального надзора».

Но прежде Тимофей Гусев посчитал необходимым разъяснить журналистам историю вопроса.

Тимофей Гусев, заместитель председателя правительства Новгородской области «Свалка в этом месте существует с 1975 года. И узаконена эта свалка — там есть жёлтый такой, пожелтевший документ какого-то секретаря обкома… С 1975 по 2011 годы в это место постоянно люди свозили сюда весь мусор, который образовывался от жизнедеятельности Валдайского района. А национальный парк появился как структурное подразделение в 1990 году. То есть сначала была там помойка, а потом вокруг помойки появился национальный парк. Кадастровые границы национального парка сформированы в 2016 году, и территория этого полигона в границы национального парка не входит»

Он подчеркнул, что проектная документация по строительству на этом же месте полигона ТКО была разработана в 2011 году, проект прошёл все необходимые экспертизы, и в 2012 году полигон был построен.

«Часто вызывает дискуссию то, почему у нас полигоны строят на месте старых свалок. Ответ очень прост: либо у нас будет одно место концентрации мусора, либо у нас их будет несколько. Если приёмная ёмкость экологически позволяет ещё принимать отходы, то логично строить полигон на том месте, где уже лежит мусор», — также заявил зампредседателя правительства региона.

Свалка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточним, что речь идёт о месте близ посёлка Выскодно у города Валдай, кадастровый номер участка 53:03:0105047:13. Полигон расположен на 1-м км автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Выскодно — д. Миронушка — д. Ельчино. До президентской резиденции «Долгие Бороды», если по прямой, отсюда порядка 9 км.

Внезапные ошибки

Зампредседателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев заявил, что Росприроднадзор в 2015 году выдал лицензию на эксплуатацию полигона, после чего эта лицензия четырежды продлевалась, в том числе в 2018 году. При этом, как отметил Гусев, только в начале 2019 года были выявлены две ошибки, допущенные при строительстве полигона.

Тимофей Гусев, заместитель председателя правительства Новгородской области «Первая — о том, что формально решение об исключении этой земли из границы населённого пункта, хотя и было принято соответствующим органом муниципальной власти, но до конца не было доведено. Таким образом, де-юре эта земля считается землёй населённого пункта. Хотя, напоминаю, с 1975 года ничего там не поменялось. Второй факт — незначительное смещение кадастровых размеров — был выявлен в результате скрупулёзной геодезический экспертизы»

Гусев сообщил, что процедура вывода полигона из границ населённого пункта сейчас дооформляется, а что касается кадастровой ошибки — эти обстоятельства рассматриваются в суде.

Действительно, в начале июня 2019 года Арбитражный суд Новгородской области принял к рассмотрению иск ОАО «ПКХ» к администрации Валдайского района о признании реестровой ошибкой сведений в ЕГРН о площади и границах земельного участка, где находится полигон ТБО. При этом, как выясняется из базы решений Арбитражного суда, у Росприроднадзора тоже были претензии к деятельности валдайского коммунального предприятия: в начале 2019 года ведомство оштрафовало ОАО «ПКХ» на 110 тыс. рублей за нарушения требований федерального законодательства об охране окружающей среды, об отходах производства, а также за нарушения гигиенических требований к устройству и содержанию полигонов для ТБО.

Вывозить мусор из Валдайского района на полигон в Выскодно ОАО «ПКХ» прекратило в феврале 2019 года.

«В настоящий момент полигон закрыт, мусор на него не возится, там круглосуточно находится охрана, никаких возгораний там нет», — заявил Тимофей Гусев.

Он сообщил, что все отходы из Валдайского района вот уже несколько месяцев вывозятся на полигон в Окуловку. Новгородский чиновник заявил, что полигон в Валдае вполне может эксплуатироваться и дальше, после решения всех юридических коллизий.

Мусорный полигон

Нюансы

О чём не сказал Тимофей Гусев, так это о том, что вводился в эксплуатацию валдайский полигон ТБО не так уж просто. На официальном сайте администрации Валдайского района и сейчас доступен документ — отчёт Контрольно-счётной палаты Валдайского муниципального района по вопросу законности и результативности использования средств бюджета (почти 12 млн рублей) на строительство полигона ТБО в Выскодно. По данным контрольно-счётного органа, при передаче земельного участка в аренду ОАО «ПКХ» под полигон ТБО администрацией района были грубо нарушены требования ст. 30 Земельного Кодекса РФ — земельный участок предоставлен в аренду на основании заявления ОАО без проведения торгов. Претензии возникли и к качеству государственной экспертизы проектной документации, а также к тому факту, что расчётная величина санитарно-защитной зоны полигона ТБО была определена не главным государственный санитарным врачом РФ и его заместителями, а главным государственным санитарным врачом субъекта РФ (на тот момент — главой регионального управления Анатолием Росоловским, ныне находящимся под следствием по делу о взятке — прим. ИА REGNUM).

В документе 2014 года отмечалось, что фактически уже тогда полигон был «незаконно предоставлен для его эксплуатации без ввода объекта в эксплуатацию».

Что же теперь происходит рядом с валдайскими озёрами и лесами, которые, как считает высокопоставленный чиновник новгородского правительства, стали заповедными после образования свалки? ИА REGNUM ждёт ответа на редакционный запрос, который направлен в департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.