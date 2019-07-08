Вашингтон, , 23:26 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил, что он больше не будет иметь дело с британским послом в Вашингтоне Кимом Дэрроком. Об этом Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, британские СМИ распространили информацию о том, что посол Великобритании в США направлял в Лондон телеграммы, в которых открыто называл президент Дональда Трампа недалеким и некомпетентным.

Трамп решил не церемониться в выражениях. На своей странице в сети микроблогов Twitter он написал, что с послом Великобритании Дэрроком не знаком и дел с ним иметь не собирается.

«Я не знаком с послом, но в США его не любят, о нем плохо думают. Мы больше не будем иметь с ним дело», — написал президент США.

Кроме того он реши раскритиковать уходящего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая, по мнению Трампа, устроил настоящий бардак вокруг выхода Соединённого королевства из Европейского союза.

«Какой бардак она и ее представители сотворили», — написал Трамп.

Также американский лидер решил добавить, что он остался доволен своим недавним визитом в Великобританию.