Нью-Йорк, США, , 23:10 — REGNUM

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия представил в Организации Объединённых Наций доклад, в котором сказано, что ОЗХО подтверждает уничтожение Сирийской Арабской Республикой всех 27 объектов по производству химического оружия. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает РИА Новости.

Цитадель Алеппо (cc) reibai

Доклад называется «Прогресс в ликвидации сирийской программы химического оружия». В докладе охватывается период с 24 мая по 23 июня 2019 года. В этот период представители секретариата ОЗХО проверили уничтожение всех 27 объектов по производству химического оружия, которые ранее были заявлены Сирийской Арабской Республикой.

Также в докладе ОЗХО указывается, что официальный Дамаск 12 июня 2019 года представил свой 67-й ежемесячный доклад о деятельности, связанной с уничтожением объектов по производству химического оружия.

Стоит отметить, что всё химическое оружие было вывезено с территории Сирии ещё в 2014 году и на данный момент уничтожено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США периодически обвиняют Сирию в неполном уничтожении своего ядерного арсенала, но при этом не приводят никаких доказательств. При том что ОЗХО неоднократно подтверждала уничтожение сирийского химического оружия, в том числе на заводах в самих США.

Тем не менее США даже наносили по Сирии ракетные удары после ложных обвинений в адрес Дамаска о якобы использовании химического оружия.

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