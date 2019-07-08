Тбилиси, , 23:01 — REGNUM

У здания парламента Грузии проходят две акции протеста, разделенные кордоном полиции, который периодически пытаются разорвать демонстранты с той или другой стороны.

Первоначально на проспект Руставели по призыву бизнесмена Левана Васадзе, членов организации «Грузинский марш» и представителей Грузинской православной церкви пришли противники так называемого гей-прайда, потому что ранее было объявлено, что группа лиц ЛГБТ планирует здесь проведение своего «марша чести».

А так как на этом самом месте еще вчера объявили свою акцию организаторы так называемого «антиоккупационного движения», они решили отстоять свою трибуну и, собравшись в Пушкинском сквере на площади Свободы, шествием двинулись к зданию парламента.

Полиция мобилизовала на проспекте Руставели дополнительные подразделения и устроила два кордона, которыми разделила участников двух противоположных акций. Из-за кордона добраться до трибуны у здания парламента сторонники «антиоккупационной акции» не смогли и разместились у здания Дворца учащейся молодежи, по соседству с отгороженным полицией зданием парламента.

Участники акции, организованной Васадзе и «Грузинским маршем», выдвинули правительству Грузии ряд требований, выполнение которых, по их мнению, предотвратит угрозу распространения и пропаганды разврата в стране. Среди этих требований — отмена принятого парламентом несколько лет назад по требованию Евросоюза так называемого антидискриминационного закона. Выступления политиков и общественных деятелей на этой акции периодически прерываются молитвами, которые читают присутствующие на митинге священнослужители.

Вечером к акции у здания парламента присоединились лидеры «Альянса патриотов Грузии», которые поддержали намерения и требования Васадзе, «Грузинского марша» и духовенства. Параллельно призывам к недопущению распространения в Грузии разврата митингующие в своих выступлениях осуждали вчерашний каскад брани, с которым ведущий одной из передач телекомпании «Рустави-2» Георгий Габуния обратился к президенту России Владимиру Путину.

Свои требования продолжают выдвигать и участники «антиоккупационной акции». Она проходит под известными лозунгами «Россия — оккупант» и «Гахария в отставку». Как заявляют ораторы на этой акции, если министр внутренних дел, устроивший 20 июня «акт насилия», покинет пост, то протест прекратится и в стране наступит мир. Эту, вторую акцию по установившейся за последние дни традиции, активно поддерживает нынешняя оппозиция. Ее лидеры к трибунам не выходят, но в беседе с журналистами заявляют, что митинг у здания парламента был устроен по инициативе нынешнего правительства Грузии, чтобы вызвать противостояние с лидерами «антиоккупационного движения».

Митингующие обеих акций в течение всего вечера предпринимали несколько попыток прорвать кордон полиции и добраться до противоположного митинга, но полиция все попытки пресекала.

Акции на проспекте Руставели продолжаются. Обе стороны заявляют, что не прекратят протеста до выполнения всех своих требований.

Напомним, что акции протеста в Тбилиси начались 20 июня, а формальным поводом для них стал визит в Грузию депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге президента МАП должен был вести здесь 26-ю сессию ассамблеи.

В связи с акциями на проспекте Руставели специальное заявление сделала народный защитник Грузии Нино Ломджария, которая выразила надежду, что организаторы обоих митингов проявят высокое чувство ответственности и не допустят насилия и противостояния между собравшимися на проспекте гражданами.