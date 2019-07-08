Киев, , 22:56 — REGNUM

В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва». Об этом сегодня, 8 июля, сообщают украинские СМИ.

Напомним, телеканал NewsOne решил отказаться от проведения телемоста «Киев — Москва» после многочисленных угроз в адрес участников мероприятия и руководства самого канала.

Находящиеся у власти на Украине бандеровцы и их приспешники заявили, что телеканал с помощью телемоста хотел распространять «российскую пропаганду». Было даже возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Митингующие перед зданием телеканала жгут файеры, скандируют антироссийские лозунги и используют пиротехнику. Также они требуют отозвать у телеканала лицензию.