Нур-Султан, , 22:57 — REGNUM

Казахстан планирует открыть посольства в шести государствах Европейского союза. Об этом 8 июля сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на соответствующий проект постановления президента республики.

В проекте документа, опубликованном для публичного обсуждения до 17 июля 2019 года, предлагается открыть посольства Казахстана в Португалии, Болгарии, Словакии, Сербии, Эстонии и Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в хорватском городе Сплите состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Казахстана и офиса партнерства АО Kazakh Invest. В мероприятии приняла участие глава МИд Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

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