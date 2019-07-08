Люксембург, , 22:03 — REGNUM

«Мы призываем лидеров Армении и Азербайджана усилить диалог в рамках посреднических усилий, предпринимаемых сопредседателями Минской группы ОБСЕ».

Oб этом говорится в декларации, принятой по итогам проведенной в Люксембурге ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В документе содержится призыв воздерживаться от применения силы и угрозы, с уважением относиться к принципам территориальной целостности, равноправия народов и их права на самоопределение, опираясь на основные принципы Хельсинкского заключительного акта, принимать точные и конкретные меры.

В декларации содержатся рекомендации к национальным правительствам, парламентам и международному сообществу в связи с вопросами политики, безопасности, экономики, окружающей среды, прав человека, гуманитарными вопросами.

В декларации осуждаются все формы терроризма и экстремизма, содержится призыв к парламентам и правительствам в связи с принятием эффективных мер против терроризма.

Между тем «официальный Баку ждет от международного сообщества принуждения Армении к выполнению решений Совбеза ООН по нагорно-карабахскому урегулированию».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на 14-м саммите «Тихоокеанского альянса» в Перу.