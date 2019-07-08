8 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Игорь Бекшаев, , 21:51 — REGNUM





Иван Крамской. Христос в пустыне. 1872

В минувшие выходные, 7 июля, читалось Евангелие от Матфея, глава VI, стихи 22−33:

«Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам».

«Чистое око» — образ довольно емкий. Он означает не промытые глаза, как, впрочем, и не промытые примитивной религиозной идеологией мозги, направляющей, порой, человека в жесткие рамки закона, находясь под опекой которого он может считаться уже «глубоко верующим» или даже «чистым как дитя» по причине доверчивости во всем, что ему говорят. Впрочем, таких мало, ибо закон хоть и хочет изготовить из человека «чистое дитя» и даже рассказывает о том, что по пути исполнения дитя должен случиться на выходе, но, как правило, получается еще один законник. Ибо подобное стремится к подобному. И об этом Христос говорит, что двум господам служить не получится.

Здесь — «Богу и маммоне». И многие, да что многие, все почти, полагают что маммона — это только «богатство», да и не вообще богатство всякое, денюшки там, облигации, перстни драгоценные и недвижимость разного размера. Это у всех и так есть немножко. «Богатство» тут, дескать, имеется в виду такое, при котором о Боге совершенно забывают, и только о богатстве одном и думают. И во сне видят тоже богатство, а не Бога. Однако «маммона» — очень емкое слово. Оно означает, скорее, в принципе весь миропорядок, основанный на получении от всего выгоды. Выгодные отношения, выгодные приобретения, выгодный брак. Выгодная религия, конечно, хоть ныне и не так актуально, но сделали же! Значит, была актуальной.

Михаил Нестеров. Христос, благословляющий отрока Варфоломея. 1926

Закону следует подчиняться, учил Христос (Мф. 17: 25−27), но не следует «служить», ибо «сыны свободны». «Не служить» не имеется в виду избегание государственной службы, а внесение в церковные отношения отношений законнических в ущерб братским. Ибо одно мигом вытесняет другое. Беззаботность, описанная здесь Христом — оставить попечение о еде, одежде, жилье — кажется радикальной, но если правильно понимать сказанное, не прикидываться опечаленным оттого, что «повеления Божии неисполнимы» (естественно исключительно затем, чтобы человек чувствовал свое ничтожество — так учит закон, чему он еще может учить?), то все достаточно понятно. Не в том смысле, что «исполнимо при старании», а просто очевидно. Ибо искать «прежде Царства Божия и правды Его» — это не топтаться по нескольку часов перед аналоем, наяривая кафизмы, а налаживать братские отношения.

Сперва в своем окружении, а после и далее — при которых нужда оставит людей. Заботящийся о других мало заботится о себе. Такие же люди попадаются, не столь и редки, если приглядеться. Да и семейные, родственные отношения крепки лишь на этой основе. «Чистое око» — это правильный взгляд на природу вещей. Нет, это не знание «всех догматов», «исполнение повелений Божиих». Это понимание того, как устроен мир Божий. Не мир сложившийся, не «мир сей» во всем ищущий выгоду, свою «маммону», а то, к чему человеку следует стремиться. Закон ведь настаивает на том, что «чистым» око становится при исполнении «законов Божиих», то есть людских — кривых насквозь — интерпретаций слов Писания. На таких вопросах, как описанная Христом беззаботность во всем, закон претыкается и начинает ныть устами законников, что, к сожалению, законы Божии не исполнимы.

«Но надо стремиться». Так они и «стремятся» налепить побольше еще законов («исполнимых», но тоже «с трудом»), «оцеживать комаров, поглощать верблюдов» (Мф. 23:24) и нагружать людей совершенно невероятными предписаниями, лишь бы удержать в них едва тлеющую религиозность. Продолжать держать око людское во тьме. Но «чистому оку» все это не нужно, оно само видит, что с этим миром не так, и по силе людской находит применение своим талантам.