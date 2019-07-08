Москва, , 21:25 — REGNUM

Возглавляемый новейшим фрегатом «Адмирал Горшков» отряд кораблей Северного флота направился от африканского побережья в Северную Атлантику, сообщает 8 июля пресс-служба Северного флота.

Отряд пополнил запасы в порту Прая в Кабо-Верде и взял курс на северо-восточные воды Атлантики.

Напомним, в составе отряда остались многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер». Ранее входивший в состав отряда морской танкер «Кама» уже направляется к побережью Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» начал дальний поход 26 февраля из базы в Североморске. За это время отрядом пройдено более 30 тысяч морских миль. Для экипажа новейшего фрегата «Адмирал Горшков» это первый дальний поход, фактически являющийся кругосветным плаванием.

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