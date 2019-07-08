Луганск, , 20:58 — REGNUM

Луганская Народная Республика будет расценивать любые односторонние действия Украины по ремонту и эксплуатации моста в Станице Луганской как грубое нарушение Минских соглашений. Об этом говорится в распространённом 8 июля заявлении министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего.

Он напомнил, что мост через Северский Донец в Станице Луганской находится в точности на разделительной линии, утверждёной Минским меморандумом от 19 сентября 2014 года.

«Любые односторонние действия Украины по ремонту и эксплуатации этого сооружения будут нами расцениваться как грубое нарушение Минских соглашений», — приводит заявление Дейнего «Луганскинформцентр».

Глава МИД ЛНР подчеркнул, что анонсированные Киевом несогласованные действия будут фактически означать захват, что приведёт к срыву совсем недавно возобновившегося разведения сил.

«Мы можем сами отремонтировать мост, и не только на своей, но и на украинской части», — добавил Дейнего.

Однако, по его словам, прежде чем начинать соответствующие работы, необходимо на уровне Контактной группы в Минске согласовать проект и правила использования моста, в том числе вопрос безопасности граждан и транспортных средств.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет восстанавливать разрушенный мост в Станице Луганской и водоснабжение населённых пунктов Донбасса.

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