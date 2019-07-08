Грозный, , 20:58 — REGNUM

Глава Чечни Рамзан Кадыров эмоционально отреагировал на оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие из уст грузинского телеведущего Георгия Габуния в эфире телеканала «Рустави 2». Соответствующее заявление Кадыров опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram.

По мнению Кадырова, выходка Габунии была спланированной акцией, в противном случае его бы отключили от эфира в первые же секунды, как он начал произносить оскорбления. Так было задумано хозяевами телеканала «Рустави 2».

Глава Чечни не стал стесняться в выражениях в отношении телеведущего.

«Мразь и подонок! Только так можно назвать журналиста телеканала Рустави — 2 Георгия Габуния. Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем. На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния — урожденный трус и бесполое существо», — пишет глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что оскорбления были нанесены президенту Российской Федерации Владимиру Путину, российскому народу в целом и каждому гражданину России в отдельности.

«Президент и премьер-министр Грузии должны немедленно принести официальные и публичные извинения Президенту России и Российской Федерации. Против Габуния нужно возбудить уголовное дело за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России и задевающие честь и достоинство гражданина России», — пишет Кадыров.

Политик указывает, что со стороны Грузии постоянно наблюдаются нападки в адрес России и подчеркнуто враждебные выходки. Это требует от Москвы ввести самые жесткие санкции против Грузии, но только так, чтобы они не затрагивали грузин-граждан России.

Те осуждения, которые звучат в Грузии в адрес телеведущего Габунии и телеканала «Рустави 2» явно недостаточны. Таких мерзавцев, как Габуния, следует держать подальше от эфира.

До тех пор пока руководство Грузии не доказало обратное, следует считать, что выходка Габунии в эфире «Рустави 2» — это тщательно спланированная мерзкая антироссийская акция властей Грузии. Отсюда следует, что в случае, если через три дня власти Грузии не предоставят доказательства того, что Габуния действовал не в связке с властями Грузии, то следует закрыть все дороги и тропы, ведущие из Грузии и в Грузию.

«В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил», — подытожил Кадыров.