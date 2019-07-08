Грозный, 8 июля 2019, 20:58 — REGNUM
Глава Чечни Рамзан Кадыров эмоционально отреагировал на оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие из уст грузинского телеведущего Георгия Габуния в эфире телеканала «Рустави 2». Соответствующее заявление Кадыров опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram.
По мнению Кадырова, выходка Габунии была спланированной акцией, в противном случае его бы отключили от эфира в первые же секунды, как он начал произносить оскорбления. Так было задумано хозяевами телеканала «Рустави 2».
Глава Чечни не стал стесняться в выражениях в отношении телеведущего.
Кадыров подчеркнул, что оскорбления были нанесены президенту Российской Федерации Владимиру Путину, российскому народу в целом и каждому гражданину России в отдельности.
Политик указывает, что со стороны Грузии постоянно наблюдаются нападки в адрес России и подчеркнуто враждебные выходки. Это требует от Москвы ввести самые жесткие санкции против Грузии, но только так, чтобы они не затрагивали грузин-граждан России.
Те осуждения, которые звучат в Грузии в адрес телеведущего Габунии и телеканала «Рустави 2» явно недостаточны. Таких мерзавцев, как Габуния, следует держать подальше от эфира.
До тех пор пока руководство Грузии не доказало обратное, следует считать, что выходка Габунии в эфире «Рустави 2» — это тщательно спланированная мерзкая антироссийская акция властей Грузии. Отсюда следует, что в случае, если через три дня власти Грузии не предоставят доказательства того, что Габуния действовал не в связке с властями Грузии, то следует закрыть все дороги и тропы, ведущие из Грузии и в Грузию.