Нур-Султан, , 21:01 — REGNUM

Документальный фильм «Эстафета власти: стратегия преемственности и стабильности» об уходе в отставку первого президента республики Нурсултана Назарбаева показали 8 июля в эфире телеканала «Хабар».

В документальном фильме международные политики высказали свое мнение о переходе власти в Казахстане и о будущем республики. В создании фильма принял участие бывший федеральный канцлер Австрии Франц Враницкий, журналист из США Ариэль Коэн, бывший глава Польши Александр Квасьневский и другие политики.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта 2019 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Исполняющим обязанности главы государства стал председатель сената республики Касым-Жомарт Токаев, который набрал более 70% голосов на досрочных выборах 9 июня 2019 года.

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