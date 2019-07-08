Киев, , 20:01 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия снятия экономической блокады Донбасса. Соответствующее заявление Зеленский сделал сегодня, 8 июля, на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС.

По словам Зеленского экономическая блокада Донбасса может быть снята довольно быстро, но только после того, как народные республики вернут Украине национализированные предприятия.

«Все в ближайшее время можно вернуть, но пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях», — сказал Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что он очень бы хотел остановить войну в Донбассе, хотя бы в течение ближайшего года. Зеленский подчеркнул, что сделать это можно только с помощью дипломатии, но никак не силовыми методами.

Зеленский обещал «подвижки» в деле обмена поенными в Донбассе в самое ближайшее время. Однако в этом деле есть проблема — списки с обеих сторон не совпадают, пояснил президент Украины.

Кроме того он напомнил, что стороны конфликта смогли таки развести свои войска в районе Станицы Луганской и, по мнению Зеленского, движутся к устойчивому прекращению огня.