Москва, , 19:44 — REGNUM

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ подписал 8 июля президент Владимир Путин.

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — приводит текст указа пресс-служба Кремля.

Организация и проведение Года памяти и славы возложены на российский организационный комитет «Победа», а координацией его работы займётся глава администрации президента Антон Вайно. Правительству России поручено в месячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

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