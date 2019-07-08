Нью-Дели, , 20:06 — REGNUM

Сухопутная армия Индии планирует закупить у США новые высокоточные боеприпасы «Экскалибур». Подобные артиллерийские снаряды способны поражать цель на расстоянии более 50 километров. Кроме того, они могут поражать вражеские позиции в густонаселенной местности, не причиняя дополнительного вреда окружающим, что отвечает нуждам армии Индии, в особенности после теракта в Кашмире 14 февраля. Эти управляемые ракеты используют GPS систему для наведения на цель.

Отмечается, что процедура приобретения боеприпасов для гаубиц будет совершена с помощью экстренных процедур закупок. По информации индийского новостного агентства «Джагран», данные боеприпасы будут предназначены для подразделений, дислоцированных вдоль линии контроля в штате Джамму и Кашмир.

Ранее индийцы закупили у США ультра-легкие гаубицы М-777, которые подходят для боеприпасов «Экскалибур».